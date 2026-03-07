Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Dachstuhlbrand in Saarn: Zwei Wohnhäuser unbewohnbar - Großeinsatz der Feuerwehr

Mülheim an der Ruhr (ots)

Ein Großbrand hat am Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr im Mülheimer Stadtteil Saarn einen Großeinsatz der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr ausgelöst. Das Feuer war im Dachbereich eines Wohn- und Geschäftshauses ausgebrochen und griff auf ein Nebengebäude über. Dichter Rauch und Flammen waren bereits aus größerer Entfernung sichtbar. Zu Beginn des Einsatzes bestand der Verdacht, dass sich noch eine Person im Gebäude befinden könnte. Eine umgehend eingeleitete Menschenrettung ergab jedoch, dass sich keine Personen mehr im Gebäude aufhielten. Im Abschluss konzentrierten sich die Einsatzkräfte auf die Brandbekämpfung. Ein Übergreifen der Flammen auf ein weiteres Gebäude konnte durch die Berufsfeuerwehr Mülheim verhindert werden. Unterstützt wurde sie von der Freiwilligen Feuerwehr Broich. Eine Einheit der Freiwilligen Feuerwehr Heißen stellte bis in die frühen Abendstunden eine Brandwache vor Ort. Während des Einsatzes mussten zwei angrenzende Wohnhäuser vorsorglich geräumt werden. Rund 40 Bewohnerinnen und Bewohner wurden in einem Bus der Mülheimer Verkehrsgesellschaft (MVG) untergebracht und von der Notfallseelsorge betreut. Die Johanniter-Unfall-Hilfe stellte während des lang andauernden Einsatzes die Verpflegung der Einsatzkräfte sicher. Nach aktuellem Stand wurden die beiden Gebäude so stark beschädigt, dass alle 18 Wohnungen derzeit unbewohnbar sind. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und beide Gebäude für weitere Untersuchungen versiegelt. Insgesamt waren etwa 65 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr, Johanniter-Unfall-Hilfe und Notfallseelsorge im Einsatz. Die Luxemburger Allee war für die Dauer des Einsatzes in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Verletzt wurde niemand. (DR)

