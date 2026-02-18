Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: PKW kollidiert mit Straßenbahn im Kreuzungsbereich - Zwei Personen verletzt in Krankenhäuser transportiert

Mülheim an der Ruhr (ots)

Mülheim an der Ruhr, 18.02.2026 - Am heutigen Mittwochvormittag gegen 10:00 Uhr ereignete sich im Bereich der Kreuzung Flockenweg Ecke Duisburger Straße ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Personenkraftwagen, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 10:00 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr über den Zusammenstoß informiert, woraufhin aufgrund der ersten Notrufmeldungen der Rüstzug der Berufsfeuerwehr sowie mehrere Rettungswagen zur Einsatzstelle entsandt wurden. Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Lage eines Kollisionsereignisses zwischen der Straßenbahn und dem PKW. Entgegen der ersten Befürchtungen war glücklicherweise keine Person in den Fahrzeugen eingeklemmt. Der Fahrer des PKW sowie der Fahrer der beteiligten Straßenbahn wurden umgehend durch den Rettungsdienst sowie einen Notarzt erstversorgt und anschließend zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und stellten den Brandschutz sicher. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei musste der betroffene Kreuzungsbereich für den Verkehr vollständig gesperrt werden. Dies führte zu erheblichen Behinderungen im Individualverkehr sowie zur vorübergehenden Einstellung des Schienenverkehrs auf der betroffenen Linie.

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell