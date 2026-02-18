Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Kellerbrand in Mülheim an der Ruhr

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am späten Dienstagabend wurden in Mülheim-Heißen zwei Personen durch einen Kellerbrand verletzt. Gegen 23:30 Uhr wurde die Feuerwehr Mülheim zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus gerufen. Nach Angaben der Anrufer sollte dichter Rauch aus dem Erdgeschoss eines Einfamilienhauses dringen und es sollte sich noch eine Person im Gebäude befinden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde ein Brand im Keller festgestellt. Sofort wurde ein Trupp zur Menschenrettung und ein Trupp zur Brandbekämpfung unter Atemschutz eingesetzt. Eine Person konnte bereits selbstständig das Gebäude verlassen und wurde durch den Rettungsdienst an der Einsatzstelle erstversorgt. Nach kurzer Zeit wurde die vermisste Person im Gebäude gefunden und gerettet. Sie wurde ebenfalls durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Beide verletzten Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein städtisches Krankenhaus gebracht. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Im Anschluss wurde das Einfamilienhaus umfassend mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Das Gebäude wurde durch den Energieversorger stromlos geschaltet. Im Einsatz waren der Führungsdienst, der Löschzug der Feuerwache 1 Broich, der Löschzug Feuerwache 2 Heißen sowie die Freiwillige Feuerwehr Heißen. Anschließend wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben, die die Ermittlung zur Brandursache übernahm.

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell