Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Verkehrsunfall in Mülheim-Styrum

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Mittwoch, 11.02.2026, kam es gegen 6:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der Brücke Friesenstraße oberhalb der A40. Nach Eingang des Notrufs wurden zunächst zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Hilfeleistungszug der Berufsfeuerwehr Mülheim zur Einsatzstelle entsandt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich zügig heraus, dass zwei Pkw und drei Personen betroffen waren. Die Einsatzkräfte übernahmen die Versorgung der verletzten sowie der beiden unverletzten Personen von mehreren Ersthelfern. Durch die Berufsfeuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen und der Brandschutz sichergestellt. Eine Person wurde nach der Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus transportiert.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen kam es aufgrund der Vollsperrung zu Einschränkungen im Bereich der Friesenstraße. Die Einsatzstelle wurde anschließend der Polizei übergeben. (DSt)

