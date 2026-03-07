Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Gestohlener Rettungswagen in Mülheim an der Ruhr

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Samstag, den 07.03.2026 gegen 14.30 Uhr bemerkte die Besatzung eines Rettungswagens, dass ihr Einsatzfahrzeug offenbar aus der Anfahrt der Notaufnahme eines Mülheimer Krankenhauses gestohlen worden war. Folgerichtig informierten die Einsatzkräfte die Leitstelle der Feuerwehr, die das Fahrzeug nach kurzer Zeit im Einsatzleitsystem orten konnte. Dabei stellten die Beamten der Leitstelle fest, dass sich das Fahrzeug durch die Mülheimer Innenstadt in Fahrtrichtung stadtauswärts bewegte.

Ein zufällig in der Nähe befindlicher Führungsdienst der Feuerwehr nahm daraufhin mit seinem Dienstfahrzeug die Verfolgung des Rettungswagens, der mit offenen Heck- und Seitentüren durch das Stadtgebiet geführt wurde, auf. Parallel dazu wurden weitere Einsatzkräfte der Polizei alarmiert und nahmen ebenfalls die Verfolgung auf. Durch die Leitstelle der Feuerwehr konnte durch die zielgenaue Ortung fortlaufend die Position des gestohlenen Rettungswagens ermittelt und an die an der Verfolgung beteiligten Kräfte weitergegeben werden.

Im Bereich Mintarder Straße / Am Stoot musste der flüchtige Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Beim Versuch die Weiterfahrt zu unterbinden setzte dieser seine Flucht plötzlich fort und fuhr weiter in Richtung Essen-Kettwig. Letztlich konnte der Fahrer auf der August-Thyssen-Straße durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei gestoppt und vorläufig festgesetzt werden. Da eine psychische Erkrankung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Person durch einen weiteren angeforderten Rettungswagen in eine psychiatrische Einrichtung transportiert. Das entwendete Einsatzfahrzeug konnte kurze Zeit später der betroffenen Besatzung zurückgegeben werden.

Glücklicherweise kamen durch die rasante Fahrt keine Personen oder anderen Verkehrsteilnehmer zu Schaden. Auch der gestohlene Rettungswagen blieb nach ersten Einschätzungen unbeschädigt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wie genau der Tatverdächtige das Fahrzeug entwenden konnte ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Hierzu können Seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. (MBö)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell