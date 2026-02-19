FW-MH: Verkehrsunfall in Mülheim-Styrum

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Am heutigen Donnerstagmittag kam es gegen 14:00 Uhr im Bereich der Auffahrt zur A40 an der Friesenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen. Dabei wurden insgesamt vier Personen verletzt. Nach Eingang der Notrufmeldung bei der Leitstelle wurden umgehend Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie Einheiten des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Die verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet, medizinisch erstversorgt und im Anschluss zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Seitens der Feuerwehr wurde die Unfallstelle abgesichert und der Brandschutz sichergestellt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei war der betroffene Bereich vollständig für den Verkehr gesperrt.

