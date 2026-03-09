PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260309-3-PDNMS-Geschwindigkeitsmessung in Aukrug

Aukrug / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 09.03.2026 wurde durch die Polizeistation in Aukrug eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Aufgrund mehrere Verstöße mahnt die Polizei zur Einhaltung der Tempolimits.

Am 09.03.2026 wurde durch die Polizeistation Aukrug eine Geschwindigkeitsmessung in der Itzehoer Straße in Aukrug durchgeführt. In unmittelbarer Nähe zu Grundschule, Kindergarten und den Wohn-und Werkstätten für Menschen mit Behinderung gilt ein Tempolimit von 30 km/h.

In der Zeit von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr, also auch unmittelbar in der Abholzeit der Schüler und Kindergartenkinder, wurden 18 Verstöße geahndet.

Bei 7 Fahrzeugführern wurden aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit ein Bußgeld verhängt. Hierbei ging das Bußgeld bei zwei Fahrzeugführern mit einem Fahrverbot einher, da ihnen eine Geschwindigkeit von 61 und 65 km/h vorgeworfen wird.

Es wurden weiterhin 9 Verstöße festgestellt, die mit einem Verwarngeld geahndet werden (bis 20 km/h zu viel).

Bei zwei Fahrzeugführern wurde festgestellt, dass der vorgeschriebene Sicherheitsgurt nicht angelegt war. Auch dies wurde mittels eines Verwarngeldes geahndet.

Insbesondere der genannten Bereich der Itzehoer Straße wird durch Verkehrsteilnehmer genutzt, die die Gefahren des Straßenverkehrs teilweise noch nicht richtig einschätzen können. Es kann hier immerzu zu unübersichtlichen Situationen kommen, etwa wenn Kinder die Fahrbahn plötzlich betreten. Bereits geringe Geschwindigkeitsüberschreitungen können hier entscheidende Auswirkungen auf den Bremsweg und die Reaktionsmöglichkeiten der Fahrzeugführer haben.

Die Polizei appelliert daher eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere in der Nähe von Schulen und Kindergärten, besonders vorausschauend zu fahren und die vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen konsequent einzuhalten. Eine angepasste Fahrweise trägt wesentlich dazu bei, Kinder im Straßenverkehr besser zu schützen.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster

