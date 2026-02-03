PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Vorfahrt missachtet - Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Warber (ots)

(Gav) Am Montagabend, den 02.02.2026, gegen 21:15 Uhr, ereignete sich im Bückeburger Ortsteil Warber ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen.

Ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus Rinteln befuhr mit seinem Skoda Fabia den Kreuzungsbereich Warbersche Straße/Meinser Straße und missachtete dabei die Vorfahrt eines 52-jährigen Mannes aus Bückeburg, der mit seinem Audi A3 auf der bevorrechtigten Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch den Unfall wurden alle Insassen des Audi A3 - der Fahrer sowie eine 43-jährige Frau und ein 6-jähriges Mädchen aus Bückeburg - verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

