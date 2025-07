Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Münsterstraße/ Verdacht einer Drogenfahrt

Coesfeld (ots)

Weil er nicht angeschnallt war, stoppte eine Streifenwagenbesatzung am Dienstag (22.07.25) einen 35-jährigen Autofahrer aus Senden. Gegen 17 Uhr gaben die Polizisten dem Mann die Haltesignale an der Münsterstraße in Südkirchen. Sie stellten bei ihm glasige Augen und gerötete Bindehäute fest. Die Pupillen reagierten auf Lichteinfall nicht. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine und Opiate. Der Sendener musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

