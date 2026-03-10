Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260310-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Fleckeby

Fleckeby / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am Wochenende wurde die Tür eines Geschäftes in Fleckeby vermutlich durch eine Verkehrsunfallflucht beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Freitag, 06.03.2026 zum Samstag 07.03.2026 wurde die Eingangstür eines Geschäftes für elektrische Rollstühle in der Hauptstraße in Fleckeby stark beschädigt.

Vor Ort konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, die vermuten lassen, dass ein anthrazitfarbener Peugeot 207 in die Eingangstür gefahren und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt hat.

Die Polizei in Ascheffel hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in der Nacht vom 06. auf den 07.03.2026 relevante Beobachtungen in der Hauptstraße in Fleckeby gemacht? Wer kann Hinweise auf ein beschädigtes, verursachendes Fahrzeug geben? Wenden sie sich bitte unter 04353-4799960 oder Ascheffel.Pst@polizei.landsh.de an die ermittelnde Dienststelle.

Constanze Becker

