PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260310-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Fleckeby

Fleckeby / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am Wochenende wurde die Tür eines Geschäftes in Fleckeby vermutlich durch eine Verkehrsunfallflucht beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Freitag, 06.03.2026 zum Samstag 07.03.2026 wurde die Eingangstür eines Geschäftes für elektrische Rollstühle in der Hauptstraße in Fleckeby stark beschädigt.

Vor Ort konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, die vermuten lassen, dass ein anthrazitfarbener Peugeot 207 in die Eingangstür gefahren und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt hat.

Die Polizei in Ascheffel hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in der Nacht vom 06. auf den 07.03.2026 relevante Beobachtungen in der Hauptstraße in Fleckeby gemacht? Wer kann Hinweise auf ein beschädigtes, verursachendes Fahrzeug geben? Wenden sie sich bitte unter 04353-4799960 oder Ascheffel.Pst@polizei.landsh.de an die ermittelnde Dienststelle.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 15:47

    POL-NMS: 260309-4-pdnms Wer kann in Eckernförde etwas zu einem Unfall sagen?

    Eckernförde (ots) - Nach einem schweren Unfall im Wulffsteert in Eckernförde schwebt eine 50 jährige armenische Verkehrsteilnehmerin in Lebensgefahr, die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Am heutigen Tag gegen 11.50 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung in die Straße Wulfsteert entsandt, dort lag eine Frau mit blutender ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 15:09

    POL-NMS: 20260309-3-PDNMS-Geschwindigkeitsmessung in Aukrug

    Aukrug / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Am 09.03.2026 wurde durch die Polizeistation in Aukrug eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Aufgrund mehrere Verstöße mahnt die Polizei zur Einhaltung der Tempolimits. Am 09.03.2026 wurde durch die Polizeistation Aukrug eine Geschwindigkeitsmessung in der Itzehoer Straße in Aukrug durchgeführt. In unmittelbarer ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 12:10

    POL-NMS: 260309-2-pdnms Sicherheit für Wohnmobil- und Wohnwagenfahrer 2026

    Neumünster (ots) - Der Polizei-Verkehrsüberwachungsdienst und die Präventionsstelle der Polizeidirektion Neumünster werden am Sonntag, 29.03.2026, in der Zeit von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr bereits zum fünften Mal eine Veranstaltung zum Thema "Sicher in die Saison mit Wohnmobil und Wohnwagen" durchführen. Veranstaltungsort wird wie in den vergangenen Jahren die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren