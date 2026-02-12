POL-BOR: Vreden - Einbruch in Einfamilienhaus
Vreden (ots)
Tatort: Vreden, Ostendarper Straße;
Tatzeit: 11.02.2026, zwischen 10.40 Uhr und 12.55 Uhr;
In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Vreden. Die Einbrecher verschafften Mittwoch zwischen 10.40 Uhr und 12.55 Uhr durch eine Terassentür gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses an der Ostendarper Straße. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der konkrete Beuteschaden noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
