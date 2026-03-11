POL-NMS: 260311-2-pdnms Medizinischer Notfall bei verletzter Frau in Eckernförde

Polizeidirektion Neumünster

Am 09.03.2026 wurde seitens der Polizeidirektion Neumünster eine Pressemitteilung zu einem Unfall in Eckernförde in der Straße Wulfsteert vermeldet, in dieser Sache wurde nach Zeugen gesucht ( 260309-4-pdnms ).

Mittlerweile ist die verletzte Frau außer Lebensgefahr, sie konnte selber darüber berichten, dass es sich bei dem Unfall um einen medizinischen Notfall gehandelt habe, der Frau wurde plötzlich schwarz vor Augen und hierdurch kam es zum Sturz auf dem Bürgersteig.

Seitens der Polizei wünschen wir weiter Gute Besserung, ein Zeugenaufruf ist nicht weiter von Nöten.

