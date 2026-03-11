PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260311-2-pdnms Medizinischer Notfall bei verletzter Frau in Eckernförde

Eckernförde (ots)

Am 09.03.2026 wurde seitens der Polizeidirektion Neumünster eine Pressemitteilung zu einem Unfall in Eckernförde in der Straße Wulfsteert vermeldet, in dieser Sache wurde nach Zeugen gesucht ( 260309-4-pdnms ).

Mittlerweile ist die verletzte Frau außer Lebensgefahr, sie konnte selber darüber berichten, dass es sich bei dem Unfall um einen medizinischen Notfall gehandelt habe, der Frau wurde plötzlich schwarz vor Augen und hierdurch kam es zum Sturz auf dem Bürgersteig.

Seitens der Polizei wünschen wir weiter Gute Besserung, ein Zeugenaufruf ist nicht weiter von Nöten.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster

