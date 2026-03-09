Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Leversum, Tüllinghofer Straße

Unfälle mit Radfahrern

Coesfeld (ots)

Ein 51-jährige Autofahrer aus Lüdinghausen übersah am 09.03.2026 beim rückwärts Ausparken auf der Tüllinghofer Straße in Lüdinghausen die von rechts kommende, auf dem Radweg fahrende, 51-jährige Lüdinghausnerin. Die 51-Jährige streifte das Heck des Pkw und stürzte. Dabei verletzte sie sich und ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

In Lüdinghausen, Seppenrade auf einem Feldweg der Bauerschaft Leversum fuhr eine 84-jährige Fahrradfahrer aus Dülmen einer vor ihr fahrenden 81-jährigen Radfahrerin aus Dülmen am 08.03.2026, gegen 14.40 Uhr, von hinten auf. Dadurch stürzte die 81-Jährige und verletze sich. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Aufgrund des schönen Wetters sind wieder viele Zweiräder auf den Straßen unterwegs.

Zweiradfahrer sind im Straßenverkehr besonders gefährdet, da sie von anderen Verkehrsteilnehmern - insbesondere an Kreuzungen, Einmündungen oder beim Abbiegen - leicht übersehen werden können. Achten Sie daher stets darauf, gut sichtbar zu sein, nutzen Sie Beleuchtung und reflektierende Elemente und rechnen Sie jederzeit mit Fehlern anderer.

Gleichzeitig tragen auch Radfahrende Verantwortung für ihre eigene Sicherheit. Klare Handzeichen und eine vorausschauende und angepasste Fahrweise helfen, Missverständnisse mit anderen Verkehrsteilnehmern zu vermeiden und die eigene Sicherheit zu stärken.

Ein umsichtiges Verhalten aller Beteiligten trägt wesentlich dazu bei, Unfälle im Straßenverkehr zu verhindern.

