POL-COE: Rosendahl, Holtwick, B474

Unfall beim Abbiegen - drei Verletzte

Coesfeld (ots)

Eine 70-jährige Autofahrerin aus Coesfeld befuhr am 07.03.2026, gegen 11.45 Uhr, die Bundesstraße B 474 aus Coesfeld kommend in Fahrtrichtung Holtwick. Sie beabsichtigte nach links auf ein Tankstellengelände abzubiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang der ihr entgegenkommenden 61-jährigen Autofahrerin ebenfalls aus Coesfeld . Es kam zu einer Kollision, durch die das Auto der 70-Jährigen um die eigene Achse geschleudert wurde. Bei dem Unfall verletzten sich die beiden Fahrerinnen sowie die Beifahrerin der 61-Jährigen. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser.

