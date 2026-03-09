PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Holtwick, B474
Unfall beim Abbiegen - drei Verletzte

Coesfeld (ots)

Eine 70-jährige Autofahrerin aus Coesfeld befuhr am 07.03.2026, gegen 11.45 Uhr, die Bundesstraße B 474 aus Coesfeld kommend in Fahrtrichtung Holtwick. Sie beabsichtigte nach links auf ein Tankstellengelände abzubiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang der ihr entgegenkommenden 61-jährigen Autofahrerin ebenfalls aus Coesfeld . Es kam zu einer Kollision, durch die das Auto der 70-Jährigen um die eigene Achse geschleudert wurde. Bei dem Unfall verletzten sich die beiden Fahrerinnen sowie die Beifahrerin der 61-Jährigen. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 08:58

    POL-COE: Havixbeck, Schulstraße/ Grauer Audi A4 beschädigt

    Coesfeld (ots) - Auf einem Parkplatz an der Schulstraße hat am Samstag (07.03.26) ein unbekannter Autofahrer einen grauen Audi A4 beschädigt. Der Verursacher fuhr weg. Zwischen 10 Uhr und 14 Uhr liegt die Unfallzeit. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 08:51

    POL-COE: Havixbeck, L 550/ Motorradfahrer zusammengestoßen

    Coesfeld (ots) - Ein 34-jähriger Motorradfahrer aus Emsdetten und ein 84-jähriger Motorradfahrer aus Münster sind am Samstag (07.3.26) an der L550 zusammengestoßen. Gegen 16.30 Uhr befuhr der Emsdettener die L874 in Fahrtrichtung L550 und beabsichtigt nach links in Fahrtrichtung Havixbeck auf die L550 abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem 84-Jährigen, der in Fahrtrichtung Bahnhof die L550 befuhr. Beide ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 08:15

    POL-COE: Dülmen, Wierlings Kamp/ Hinweise erbeten

    Coesfeld (ots) - Drei Täter haben am Samstag (07.03.26) einen Zaun beschädigt, um auf ein Firmengelände am Wierlings Kamp zu gelangen. Zuvor gelang es nicht, eine Tür eines Nachbargebäudes aufzubrechen. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Tatzeit liegt zwischen 22.55 Uhr und 23.35 Uhr. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren