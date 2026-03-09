POL-COE: Havixbeck, Schulstraße/ Grauer Audi A4 beschädigt
Coesfeld (ots)
Auf einem Parkplatz an der Schulstraße hat am Samstag (07.03.26) ein unbekannter Autofahrer einen grauen Audi A4 beschädigt. Der Verursacher fuhr weg. Zwischen 10 Uhr und 14 Uhr liegt die Unfallzeit. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
