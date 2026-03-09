PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/ Betrüger erbeuten Schmuck und Geld

Coesfeld (ots)

Bereits am Donnerstag (05.03.26) gab jemand Unbekanntes vor, die Heizungen eines Coesfelders ablesen zu wollen. Gegen 18 Uhr klingelte der Täter. Der Bewohner ging mit dem Unbekannten durch die Wohnung. Im Badezimmer bat der Mann den Coesfelder darum, das Wasser in der Dusche aufzudrehen, um die Temperatur zu fühlen. Währenddessen hantierte der Täter an der Heizung herum, wobei etwas kaputt ging. Der Unbekannte gab vor, Ersatz aus dem Auto zu holen, kam jedoch nicht zurück. Kurz darauf bemerkte der Coesfelder, dass Bargeld und Schmuck fehlen.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - rund 50 Jahre alt
   - 1,80 Meter groß
   - schwarze Haare
   - südländisches Erscheinungsbild
   - korpulente Statur
   - trug schwarze Handschuhe, bei denen der Daumen freigelegt war

Es ist nicht ausgeschlossen, dass eine weitere Person sich in die Wohnung schlich, während der Bewohner abgelenkt wurde.

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise und fragt, wer zur Tatzeit im Bereich Bergmanns Weg, Daruper Straße Wildbahn auswärtige Fahrzeuge oder Taxis beobachtet hat oder Angaben zur Person machen kann.

Zudem gibt die Polizei folgende Tipps:

   -Die Stadtwerke kündigen  Besuche (z. B. Zählerwechsel, 
Ablesungen, Wartungsarbeiten)schriftlich bzw. über die örtliche 
Presse an. Kommt jemand unangekündigt, ist Vorsicht geboten. -Lassen 
Sie sich Mitarbeiterausweise zeigen. -Lassen Sie niemanden hinein, 
auch, wenn die vermeintlichen Mitarbeiter Druck aufbauen. -Echte 
Stadtwerke-Mitarbeiter drängen nicht und akzeptieren, wenn Sie erst 
Rücksprache halten wollen. -Im Zweifel die Telefonnummer der 
Stadtwerke selbst heraussuchen (nicht die, die die Person vor Ort 
angibt) und dort nachfragen, ob ein Einsatz angekündigt ist. -Lassen 
Sie die Personen vor der Tür stehen und schließen Sie die Haustür. 
Das ist nicht unhöflich. -Fühlen Sie sich bedroht: Rufen Sie laut um 
Hilfe und wählen Sie im Notfall die 110.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren