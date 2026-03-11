PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260311-1-PDNMS-Brände Nortorf

Nortorf/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

In den letzten Jahren ist es vermehrt zu Bränden in Nortorf und der Umgebung gekommen. Hierzu wurde durch die PD Neumünster bereits mehrfach berichtet.

Bei den Tatobjekten handelte es sich um Strohballen, Mülltonnen, Personenkraftwagen, Gartenlauben und Reetdachhäuser. Bezüglich des Brandes des Reetdachhauses im Redderstücken in Schülp bei Nortorf im Juni 2025 besteht der Anfangsverdacht des versuchten Mordes.

Die Polizeidirektion Neumünster hat 2024 eine Sonderkommission gegründet, welche sich mit der Brandserie befasste. Seit Mai 2025 ermittelt das Sachgebiet 5 der Kriminalinspektion Neumünster, das für komplexe Ermittlungsverfahren zuständig ist, in dieser Sache.

Durch die Arbeit einer operativen Fallanalyse erscheint es möglich dem/der Brandstifter/in folgende Attribute zuzuordnen:

   - Es dürfte sich eher um einen Einzeltäter handeln
   - Die Brandörtlichkeiten legen ein hohes Maß an Ortskenntnis nahe.
     Der Brandstifter dürfte aus Nortorf und Umgebung kommen.
   - Weiterhin ist eine Pause der Brandserie zwischen Juni 2024 und 
     Januar 2025 auffällig

Daher richtet sich die Polizeidirektion Neumünster an die Bevölkerung:

Wir möchten alle Anwohner ermutigen, nach erneuten Taten im örtlichen Nahbereich etwaige Videoaufzeichnungen bezüglich fremder Personen zu kontrollieren. Weiterhin bitten wir, uns alle auffälligen Beobachtungen und verdächtige Personen niedrigschwellig zu melden. Auch, wenn jemand im nahen Umfeld oder gar im Familienkreis Auffälligkeiten bemerkt hat, melden sie dies bitte der Polizei unter 04321-9450.

Die Staatsanwaltschaft Kiel hat eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro ausgelobt für Hinweise, die zur Überführung und späteren Verurteilung des Täters führen.

Constanze Becker

