Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260312-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach mehreren Einbrüchen in Owschlag

Owschlag/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

In der Nacht vom 09.03.26 auf den 10.03.2026 kam es im Gewerbegebiet Owschlag zu Einbrüchen in Lagerhallen und Fahrzeuge. Die Kriminalpolizei in Rendsburg ermittelt und sucht Zeugen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in eine Lagerhalle in der Straße Steinkammerfeld in Owschlag eingebrochen. Die Halle teilt sich in mehrere abgeschlossene Bereiche verschiedener Gewerbetreibender auf.

Die Türen wurden gewaltsam aufgebrochen und die unterschiedlichen Bereiche eines Schornsteinfegermeisters, einer Maurer-und Betonmeisterfirma und einer Firma für Bagger-und Pflasterarbeiten durchsucht. Es wurden Werkzeuge und u.a. ein Bellyboot entwendet. Das Stehlgut ist noch nicht abschließend bekannt. Es dürfte sich aber vermutlich um einen mittleren fünfstelligen Wert handeln.

Im unmittelbaren Nahbereich der Lagerhalle kam es zu weiteren Einbruchdiebstählen. Von einem Tatzusammenhang ist hier auszugehen.

So wurde in den Neubau eines Gebäudes ebenfalls in der Straße Am Steinkammerfeld eingebrochen, indem gewaltsam die Zugangstür eines Büroraumes geöffnet wurde. Aus dem noch nicht fertiggestellten Bürokomplex wurde ein Winkelschleifer entwendet.

Weiterhin wurde in drei Firmenfahrzeuge auf dem Betriebsgelände eines Stahlbauunternehmens An der Landesstraße eingebrochen. Hierfür wurde an einem Stabmattenzaun manipuliert, der das Betriebsgelände einzäunt. Bislang konnte bei den Fahrzeugen kein Stehlgut festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in der Nacht vom 09.03. auf den 10.03.2026 verdächtige Beobachtungen im Bereich des Gewerbegebietes in Owschlag gemacht? Wem sind hier verdächtige Fahrzeuge aufgefallen? Wenden sie sich bitte an die Polizei in Rendsburg unter 04331-2080 oder rendsburg.kpst@polizei.landsh.de

Constanze Becker

