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Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Mülltonnenbrände

Greven (ots)

In der Nacht von Dienstag (07.04.) auf Mittwoch (08.04.) hat es in der Innenstadt drei Mülltonnenbrände gegeben.

Gegen 01.30 Uhr am Mittwochmorgen wurde die Polizei gleich zu zwei Einsätzen gerufen. An der Saerbecker Straße, Ecke Ketteler Straße, brannten zwei Mülltonnen. Ebenso an der Straße Am Wilhelmplatz. In beiden Fällen hatte die Feuerwehr die Mülltonnen bei Eintreffen der Beamten bereits gelöscht.

Gegen 03.15 Uhr wurden die Beamten dann zu einem Mülltonnenbrand am Emsweg gerufen. Hier standen zwei Rollcontainer für Plastikmüll in Brand. Drei weitere, in der Nähe stehende Container, konnten durch die Polizisten vom Brandherd weggezogen werden. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Die Brandursachen sowie die genauen Schadenshöhen sind noch unbekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die an den genannten Örtlichkeiten etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache in Greven entgegen, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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