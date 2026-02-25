Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Vermeintlicher Gasgeruch sorgt für Großeinsatz in Spaden

Schiffdorf-Spaden (ots)

In den Abendstunden, des 23. Februar 2026, meldeten Hausbewohner eines Mehrfamilienhauses im Moorhofsweg dem Notruf einen vermeintlichen Gasgeruch in ihrem Wohnhaus.

Aufgrund der Gefahrenlage wurde daraufhin gegen 21:54 Uhr die Ortsfeuerwehr Spaden, gemeinsam mit der Einsatzleitwagengruppe und dem Gefahrgutzug der Gemeinde Schiffdorf, bestehend aus den Ortsfeuerwehren Bramel, Schiffdorf und Sellstedt, zur Einsatzadresse alarmiert. Da es sich um einen Gefahrguteinsatz handelte, wurde ebenfalls der Gerätewagen Gefahrgut aus Langen und ein Messfahrzeug aus Elmlohe zur Einsatzstelle alarmiert.

Bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte wurde umgehend das restliche Wohnhaus evakuiert. Unter dessen ging ein Trupp unter Atemschutz zur ersten Erkundung ins Gebäude vor und konnte keine Feststellung machen. Auch mit weiterer Mess-Ausrüstung konnte kein Auslöser für einen seltsamen Geruch gefunden werden. Der zusätzlich alarmierte Gasversorger konnte ebenfalls keine Feststellung machen, sodass nach einiger Zeit der Einsatz beendet werden konnte.

