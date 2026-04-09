Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Schmuck gestohlen, Zeugen gesucht

Recke (ots)

Am Dienstag (07.04.) sind einem älteren Ehepaar an der Rosenstraße diverse Schmuckstücke gestohlen worden. Der Mann sah gegen 12.00 Uhr ein weißen Bulli vor seinem Haus, mit dem Schrott eingesammelt wird. Er übergab den beiden Männern, die im Auto saßen, ein paar Teile zum Mitnehmen. Anschließend fragten die beiden den Recker, ob er noch mehr Gegenstände hätte. Da der Mann noch Geräte im Haus hatte, die er nicht mehr benötigte, ging er mit einem der Männer hinein, um sich diese anzusehen. Als sie damit fertig waren, stand plötzlich der zweite Unbekannte im Haus. Der Recker dachte sich nichts dabei und unterhielt sich noch kurz mit den beiden Männern. Die sagten ihm dann, dass sie sich wegen der anderen Geräte nochmal melden würden und gingen. Am Abend fiel der Ehefrau auf, dass in einem ihrer Zimmer die Schublade einer Anrichte geöffnet war. Darin lag der Schmuck, der nicht mehr da war. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den beiden unbekannten Männern beziehungsweise dem weißen Bulli geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Ibbenbüren in Verbindung zu setzen, Telefon 05451/591-4315. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang. Lassen Sie niemals fremde Personen in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Schließen Sie immer alle Türen. Oft wartet eine zweite Person vor dem Haus, um danach unbemerkt hinein zu gelangen. Seriöse Schrottsammler können sich ausweisen und kündigen ihre Sammlungen in der Regel meist vorher an.

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