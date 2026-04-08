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Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Ibbenbüren, Betrug mit angeblichem Krypto-Investment Senioren verlieren fünfstellige Beträge

Emsdetten, Ibbenbüren (ots)

In Emsdetten und Ibbenbüren haben zwei Senioren hohe Geldsummen in angebliche Kryptowährung investiert. Beide Männer sind im Internet durch Werbeanzeigen darauf aufmerksam geworden. Der 76-jährige Emsdettener investierte zunächst einen geringen dreistelligen Eurobetrag. Einige Zeit später meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter und sagte dem Mann, dass sein Konto bereits einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag aufweise. Um sich das Geld auszahlen zu lassen, müsse der Mann eine Gebühr im vierstelligen Eurobereich überweisen. Nach und nach wurden weitere Forderungen gestellt, so dass der Mann insgesamt einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag überwies. Als ihm kein Geld auf sein Konto überwiesen wurde, merkte er, dass er einem Betrug aufgesessen war. In Ibbenbüren klickte ein 70-jähriger Senior auf den Link einer Werbeanzeige und nahm so zu den Betrügern Kontakt auf. Auch der Ibbenbürener investierte zunächst einen geringen dreistelligen Eurobetrag. Danach wurde er aufgefordert weitere Überweisungen mit höheren Beträgen zu tätigen. Dies tat der Mann, wurde dann aber stutzig und merkte den Betrug. Insgesamt investierte der Ibbenbürener einen geringen fünfstelligen Euro-Betrag. Die Polizei warnt erneut eindringlich vor der Masche des Anlagebetrugs. Immer wieder werden Menschen mit scheinbar sehr lukrativen Angeboten gelockt. Das Vorgehen gleicht sich oftmals: Zunächst sollen nur geringe Beträge investiert werden. In vielen Fällen wird den Opfern dann vorgespielt, dass sie bereits hohe Gewinne erzielt haben. So werden sie anschließend dazu gedrängt, immer größere Summen zu investieren oder Geld für eine angebliche Auszahlung ihres Gewinns zu überweisen. Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen auf angeblichen Anlageplattformen verführen! Ist ein Angebot allzu lukrativ, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Betrug! Weitere wichtige Infos und Tipps rund ums Thema Anlagebetrug haben wir auf unserer Homepage für Sie zusammengestellt: https://steinfurt.polizei.nrw/artikel/betrueger-locken-opfer-mit-falschen-online-geldanlagen

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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