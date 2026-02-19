PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verdacht auf Jagdwilderei im Waldpark-Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Freitag, dem 06.02.2026 gegen 21:20 Uhr und am Samstag, dem 14.02.2026 gegen 21:00 Uhr soll es nach bisherigen Ermittlungen im Waldpark zur unbefugten Jagdausübung durch eine unbekannte Person gekommen sein. Dem Jagdrevierleiter des Waldparks war von mehreren Jägern berichtet worden, dass es an den genannten Tagen zu Schussabgaben gekommen sei. Die Schüsse waren in beiden Fällen aus dem Bereich Rheindamm/Saupferchweg bzw. Rheindamm/Rodellstraße gekommen. Bei der Nachschau in diesem Bereich wurden bislang keine verletzten oder getötete Wildtiere aufgefunden. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei derzeit von möglicher Jagdwilderei aus. Personen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Schussabgaben im Waldpark zu den genannten Zeiten gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der 0621/83 39 70 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

