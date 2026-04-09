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Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Diebstahl aus Verkaufsautomaten

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstagmorgen (09.04.) aus einem Verkaufsautomaten an der Nordwalder Straße Bargeld entwendet.

Die Unbekannten öffneten gegen 04.19 Uhr gewaltsam den Automaten, der in Höhe der Hausnummer 124 steht. Über eine App ging dazu ein Warnhinweis an den Eigentümer. Die Täter entnahmen aus dem Automaten Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe. Der Schaden am Automaten liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen Zeugen. Wer an der Nordwalder Straße zur angegebenen Zeit etwas Auffälliges beobachtet hat, meldet sich bitte auf der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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