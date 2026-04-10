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Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruchdiebstahl

Lengerich (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (09.04.), 16.00 Uhr bis Freitag (10.04.), 07.10 Uhr in die Ledder Werkstätten an der Ladberger Straße eingestiegen.

Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen ein Fenster zu einem Büroraum auf. In den Räumlichkeiten hebelten sie weitere Türen auf. Die Unbekannten öffneten und durchwühlten mehrere Schränke und Kisten. Sie öffneten gewaltsam eine Geldkassette und einen Getränkeautomaten. Daraus entwendeten sie insgesamt einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Die gesamte Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, meldet sich bitte auf der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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