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Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl einer Rüttelplatte

Rheine (ots)

An der Elter Straße haben Unbekannte von einer Baustelle eine Rüttelplatte gestohlen.

Das Gerät stand am Fahrradweg der Elter Straße auf dem Grünstreifen, in Höhe der Dionysiusstraße. Die Unbekannten haben die 600 kg schwere Rüttelplatte in der Zeit zwischen Mittwoch (08.04.), 13.00 Uhr und Donnerstag (09.04.), 12.00 Uhr von dort entwendet. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich auf der Wache in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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