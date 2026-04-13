Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, alkoholisierter Radfahrer gestürzt, schwer verletzt

Greven (ots)

Am Samstagmittag (11.04.) gegen 11.20 Uhr ist ein 35-jähriger Mann aus Greven mit seinem E-Bike auf der Herberner Straße unterwegs gewesen. Er bog nach links in die Straße Herberner Mersch ab und verlor danach die Kontrolle über sein Fahrrad. Er stürzte und verletzte sich dabei schwer.

Die eingesetzten Polizisten stellten vor Ort einen Alkoholgeruch bei dem Grevener fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Dem 35-Jährigen wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Sachschaden ist auf 200 Euro geschätzt worden.

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