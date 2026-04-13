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Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Verkehrsunfall zwischen Rennradfahrern, eine Person schwer verletzt

Altenberge (ots)

Am Sonntag (12.04.) gegen kurz vor 13.30 Uhr hat sich auf der L874 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 58-Jährige Saerbeck und eine 52-jährige Grevenerin fuhren gemeinsam mit ihren Rennrädern auf der L874 in Richtung Altenberge. Sie wollten in die Hohenholter Straße nach links abbiegen.

Die Grevenerin fuhr voraus und verlangsamte dabei ihre Geschwindigkeit, die Saerbeckerin fuhr auf und stürzte dabei. Sie verletzte sich schwer und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Die 52-Jährige blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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