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Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Am Freitag (10.04.) sind Unbekannte zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße Kremplingweg eingestiegen.

Die Täter öffneten nach ersten Erkenntnissen gewaltsam ein Fenster. Im Haus durchwühlten sie diverse Schränke und Schubladen. Ob die Täter etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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