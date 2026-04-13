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Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Am Samstag (11.04.) hat sich gegen 00.30 Uhr an der Kreuzung Hansaallee / Konrad-Adenauer-Ring ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein E-Scooter-Fahrer leicht verletzt wurde.

Der 44-Jährige E-Scooter-Fahrer aus Rheine fuhr von der Bodelschwinghbrücke kommend in Richtung Hansaallee. Diese überquerte er nach ersten Erkenntnissen bei Grünlicht, um weiter auf dem Konrad-Adenauer-Ring zu fahren. Dabei wurde er von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren, der ebenfalls aus Richtung Bodelschwinghbrücke kam und nach rechts in Richtung Hansaallee abbog.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben.

Wir suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu den Unfallbeteiligten machen können. Hinweise bitte an die Polizei Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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