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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Baden-Baden, Oos (ots)

Am Freitagmittag gegen 11:30 Uhr fuhr eine Hyundai-Fahrerin auf der Rheinstraße aus Oos kommend in Richtung Innenstadt. Gleichzeitig war eine BMW-Fahrerin auf der Kinzigstraße in Richtung Rheinstraße unterwegs und musste ihr Fahrzeug an der dortigen Einmündung zunächst an einer Ampelanlage anhalten. Als die Ampel offenbar auf Grün schaltete, bog die 19-jährige BMW-Lenkerin nach rechts in die Rheinstraße ab. Dabei kam es zur Kollision mit der von links kommenden und abbiegenden Hyundai-Fahrerin. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro beziffert. Da beide Beteiligten angaben, jeweils bei Grünlicht eingefahren zu sein, sind die aufnehmenden Beamten nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer: 07221 680-0 zu melden.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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