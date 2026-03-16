Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, B28 - Frontal Zusammenstoß

Appenweier, B28 (ots)

Am Montagmorgen kam es auf der B28 zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Auto. Gegen 2:40 Uhr war der Fahrer der Sattelzugmaschine auf der B28 in Richtung A5 unterwegs, als ein entgegenkommender Seat-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache langsam auf den Fahrstreifen des Lastwagens wechselte. In Folge kam es zum frontalen Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Wagen gerettet werden. Der schwer verletzte Senior wurde nach Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Der betroffene Streckenabschnitt musste für die Unfallaufnahme sowie die Räumung und Säuberung der Fahrbahn vollständig gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit an. Seit kurz nach 8 Uhr ist die Fahrbahn wieder frei und die Unfallstelle geräumt.

/ph

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