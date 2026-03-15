Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A5 - Trunkenheitsfahrt

Baden-Baden (ots)

Mit einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr muss sich seit Sonntagnacht ein 49-Jähriger auseinandersetzen. Gegen 01.10 Uhr fiel einer Streife des Autobahnpolizeireviers Bühl auf der A5 die unsichere Fahrweise eines Maserati-Fahrers auf. Das Auto, welches die Autobahn an der Anschlussstelle Baden-Baden verließ, konnte von den Beamten auf der B500 angehalten und kontrolliert werden. Dabei wurde beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille, weshalb in der Folge eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt wurde.

/bab

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