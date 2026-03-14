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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemarkung Willstätt - Unfallflucht auf der Autobahn A5

Willstätt (ots)

Am Freitagmorgen, kurz nach 08:30 Uhr, fuhr ein Sattelzug auf der Autobahn A 5, auf dem rechten Fahrstreifen von Achern in Richtung Appenweier. Auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr ein Pkw Skoda direkt neben dem Sattelzug. Der Sattelzug-Fahrer wechselte plötzlich von dem rechten auf den mittleren Fahrstreifen und übersah den Skoda, so dass es zur Kollision kam. Der Fahrer des Skoda bremste ab und hielt auf dem Standstreifen an. Der Sattelzug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Skoda entstand auf der rechten Fahrzeugseite ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Zu dem flüchtigen Sattelzug liegen keinerlei Hinweise vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl, Telefon 07223/808470, in Verbindung zu setzen.

/AHim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-210
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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