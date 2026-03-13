Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: A5/ Mahlberg - Gutmütigkeit ausgenutzt

Zeugen gesucht

A5/ Mahlberg (ots)

Zu einem Betrug im unteren vierstelligen Bereich kam es am Donnerstagmittag an der Tank- und Rastanlage auf der A5 bei Mahlberg-West. Ein 27-jähriger Mann wurde gegen 12 Uhr auf dem Parkplatzgelände der Autobahnraststätte von einem Mann angesprochen, welcher vorgab, dass er in einer Notlage sei und dringend Bargeld benötigen würde. Die Kreditkarte des Mannes würde nicht funktionieren, weshalb er den Geschädigten bat, dass dieser ihm Bargeld geben würde. Den Betrag würde er dem Geschädigten sofort vor Ort überweisen. Nachdem der gutgläubige 27-Jährige am Automaten der Tankstelle Geld abhob und diese an den Täter übergab, wurde er misstrauisch. Ein Geldeingang auf seinem Konto konnte er nicht verzeichnen. Der Tatverdächtige sei anschließend mit einem schwarzen BMW mit englischem Kennzeichen davongefahren. Er soll im Alter von etwa 35-40 Jahren gewesen sein. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst in Offenburg unter der Telefonnummer 0781 / 21 - 4200 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell