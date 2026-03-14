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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Au am Rhein - Autos zerkratzt

Au am Rhein (ots)

Im Verlauf des Freitags wurden in Au am Rhein mehrere Pkw zerkratzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte ein bislang unbekannter Täter zwischen 7 und 14 Uhr in der Winterstaße insgesamt acht geparkte Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand auf der Fahrerseite beschädigt haben. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Hinweise zur Täterschaft nehmen die Beamten des Polizeireviers Rastatt unter Telefon 07222 7610 entgegen.

/ BME

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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