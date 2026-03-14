POL-OG: Au am Rhein - Autos zerkratzt

Willstätt (ots) - Am Freitagmorgen, kurz nach 08:30 Uhr, fuhr ein Sattelzug auf der Autobahn A 5, auf dem rechten Fahrstreifen von Achern in Richtung Appenweier. Auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr ein Pkw Skoda direkt neben dem Sattelzug. Der Sattelzug-Fahrer wechselte plötzlich von dem rechten auf den mittleren Fahrstreifen und übersah den Skoda, so dass es zur Kollision kam. Der Fahrer des Skoda bremste ab und hielt ...

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