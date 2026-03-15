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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Verfolgungsfahrt - Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Der noch minderjährige Fahrer eines grauen 3er-BMW sollte Samstagnacht kurz vor 01:00 Uhr in der Schlackenwerter Straße durch eine Polizeistreife kontroliert werden. Er flüchtete jedoch mit rücksichtsloser Fahrweise und teilweise weit überhöhter Geschwindigkeit und missachtete mehrfach das Rotlicht von Lichtzeichenanlagen. Dabei gefährderte er offensichtlich auch Fußgänger und andere Fahrzeugführer. Sowohl im Dörfel wie auch auf der anderen Murgseite fuhr er widerrechtlich in die Fußgängerzone. Nachdem der Sichtkontakt kurzzeitig verloren ging, konnte das Fahrzeug in der Ritterstraße festgestellt und Fahrer sowie Beifahrer in einem Hinterhof vorläufig festgenommen werden. Ersteren erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis bzw. ohne Versicherungsschutz. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt bitten Personen, welche bei der rücksichtlosen Fahrt gefährdet wurden oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07821/761-120 zu melden. /c-kk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1450
E-Mail: offenburg.pp.fest.flz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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