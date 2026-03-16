Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Lichtenau (ots)

Zu einem alleinbeteiligtem Unfall mit einem überschlagenen Pkw kam es am Sonntagabend auf der Landesstraße bei Greffern. Ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr gegen 23:30 Uhr auf der L75 von Rheinmünster kommend in Richtung Lichtenau. Aufgrund von mutmaßlichem Alkoholeinfluss kam der Fahrzeuglenker nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Grünstreifen und zerstörte ein Verkehrszeichen vollständig. Beim anschließenden Gegenlenken nach links überquerte er die gesamte Fahrbahn. Das Fahrzeug überschlug sich in der Folge und kam auf der gegenüberliegenden Seite auf dem Dach zum Liegen. Bei dem Unfall wurde der 19-Jährige leicht verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Es entstand ein Fremdschaden von etwa 3.000 Euro. /vo

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