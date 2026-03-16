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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Fundsache führt zu Haftbefehl

Achern (ots)

Durch einen Zufall wurden Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch auf einen offenen nationalen Haftbefehl aufmerksam und konnten diesen vollstrecken.Ein ehrlicher Finder erschien am Sonntag bei den Kollegen des Reviers Achern/Oberkirch und übergab einen aufgefundenen Geldbeutel samt Identitätsdokumenten. Nach einer Überprüfung der Personalien des Eigentümers stellte sich heraus, dass gegen diesen ein offener Haftbefehl bestand. Der im ausland lebende 69-Jährige konnte durch die Beamten über das Auffinden des Geldbeutels in Kenntnis gesetzt und zum Revier einbestellt werden. Nach Eröffnung des vorliegenden Haftbefehls, konnte der Mann den offenen Geldbetrag in vierstelliger Höhe erbringen, sodass eine Inhaftierung in eine Justizvollzugsanstalt abgewendet werden konnte.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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