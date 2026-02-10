Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A31 bei Wietmarschen - Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab - Eine Person leicht verletzt (Angaben zum Fahrer geändert)

A31 (ots)

Am Montagnachmittag, 9. Februar 2026, kam es gegen 16:11 Uhr auf der A31 in Fahrtrichtung Bottrop zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Fahrer eines Audi Q8 fuhr nach bisherigen Erkenntnissen an der Anschlussstelle Lingen auf die Autobahn auf. Kurz hinter der Anschlussstelle kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchbrach einen Wildschutzzaun und kam schließlich in einem Graben zum Stehen.

Der 34-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die vierjährige Beifahrerin blieb unverletzt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen musste die Autobahn zeitweise halbseitig gesperrt werden.

