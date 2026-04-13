Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht, 9-jährige Fußgängerin leicht verletzt

Ibbenbüren (ots)

Am Samstag (11.04.) ist es gegen 19.30 Uhr auf dem Gerichtsweg zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einer 9-jährigen Fußgängerin gekommen.

Die 9-jährige Ibbenbürenerin lief mit ihrer Schwester von der Ledder Straße kommend in Richtung des Supermarktes an der Straße Am Heidenturm. Dort kam ihnen auf dem Gerichtsweg ein E-Scooter-Fahrer entgegen, der die 9-Jährige angefahren hat. Das Mädchen sowie der E-Scooter-Fahrer stürzten. Dabei verletzte sich das Mädchen leicht. Der E-Scooter-Fahrer stand danach wieder auf und fuhr davon, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 50 bis 60 Jahre alt und korpulent. Der Mann hat weiße Haare und einen weißen Bart. Zur Unfallzeit trug er schwarze Kleidung.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem flüchtigen E-Scooter-Fahrer machen können. Hinweise bitte an die Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

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