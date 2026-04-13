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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Präventionsversanstaltung des PP Koblenz bei der Handwerksmesse 2026 zum Thema "IT-Sicherheit"

Koblenz (ots)

Das Polizeipräsidium Koblenz und das LKA Rheinland-Pfalz bieten in Kooperation mit der Handwerkskammer Koblenz im Rahmen der Handwerksmesse 2026 am kommenden Samstag, 18.04.2026, eine kostenlose Vortragsreihe für Handwerksbetriebe zum Thema "IT-Sicherheit in der Praxis" an.

Hackerangriffe sind eine reale und häufig unterschätzte Gefahr - auch für Handwerksbetriebe. Oft wird das Risiko erst dann sichtbar, wenn bereits ein erheblicher Schaden entstanden ist. Die Polizei stellt hierzu schwerwiegende Cyberangriffe vor, wie sie aktuell auch in der Region Koblenz vorkommen.

Neben Zahlen, Daten und Fakten werden auch Tipps und Erfahrungswerte weitergegeben, wie Betriebe sich bereits mit wenigen Mitteln darauf vorbereiten können und welche Hilfe- und Beratungsstellen bei der Polizei existieren.

Außerdem:

   - Was ist Cybercrime? Daten, Zahlen und Fakten
   - Wie funktionieren Angriffe in der Praxis?
   - Phishing: Wie schütze ich mich gegen Angriffe per E-Mail?
   - Ransomware: Wie reduziere ich das Risiko von Erpressung durch 
     Datenverschlüsselung?
   - Wie reagiere ich auf einen Cyberangriff? (Sofortmaßnahmen & 
     nächste Schritte)
   - Sicherheitsangebote und Anlaufstellen für Handwerksbetriebe
   - Planung der Reaktion auf einen IT-Sicherheitsvorfall (Incident 
     Response)

Anmeldungen können über die Seite der HWK Koblenz oder direkt unter den folgenden Links erfolgen: IT-Sicherheit in der Praxis, 10:00 Uhr: https://eveeno.com/248185745 IT-Sicherheit in der Praxis, 15:00 Uhr: https://eveeno.com/335450585

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - Violetta Weiß

Telefon: 0261-103-50023
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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