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Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkaufsautomat aufgebrochen, Bargeld gestohlen

Rheine (ots)

Am Montagmorgen (13.04.) gegen 08.00 Uhr wurde festgestellt, dass an einem 24/7-Shop an der Salzbergener Straße, Höhe Hausnummer 200, mehrere Warenautomaten aufgebrochen wurden.

Anhand von Videoaufzeichnungen kann die Tat auf 06.00 Uhr morgens bestimmt werden. Auf den Aufnahmen ist zu erkennen, dass zwei männliche Personen sich an den Automaten zu schaffen machen. Die Geräte wurden aufgeflext, es wurde Bargeld in bislang unbekannter Höhe gestohlen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Rheine unter 05971/938-4215 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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