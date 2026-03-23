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Polizei Bochum

POL-BO: Mit hohem Tempo unterwegs: Polizei beschlagnahmt Sportwagen

Bochum (ots)

Mit hoher Geschwindigkeit war der Fahrer eines Sportwagens am Sonntag, 22. März, in Bochum unterwegs. Die Polizei stoppte ihn und beschlagnahmte sein Fahrzeug.

Zeugen informierten die Polizei, nachdem sie beobachtet hatten, wie der Autofahrer gegen 12.45 Uhr mit hohem Tempo über die Bessemer Straße fuhr und eine rote Ampel missachtete. Polizeibeamte trafen den Fahrer (27, aus Bochum) kurz darauf im Bereich der Antoniusstraße an.

Die Beamten beschlagnahmten den Wagen sowie den Fahrzeugschlüssel und schrieben eine Anzeige wegen des Verdachts auf ein illegales Kfz-Rennen.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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