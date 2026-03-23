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Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Kindergarten - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Nach einem Einbruchsdiebstahl in einen Bochumer Kindergarten bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise.

Nach bisherigem Stand verschafften sich unbekannte Tatverdächtige am vergangenen Wochenende zwischen Freitag, 20. März (18.30 Uhr), und Samstag, 21. März (8.40 Uhr), gewaltsam Zugang zu einem Kindergarten an der Baroper Straße in Langendreer.

Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Bargeld sowie elektronische Geräte.

Wer hat etwas beobachtet? Das zuständige Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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