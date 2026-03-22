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Polizei Bochum

POL-BO: Rollerfahrer (46) bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht beteiligten Autofahrer

Bochum (ots)

Ein Rollerfahrer (46) wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 20. März, verletzt. Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet den beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen, sich zu melden.

Der Rollerfahrer war gegen 11.25 Uhr auf der Castroper Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Im Einmündungsbereich Castroper Straße / I. Parallelstraße kam es zur Kollision mit einem Pkw, wobei der Rollerfahrer stürzte und sich Verletzungen zuzog. Sein Fahrzeug rollte ein Stück weiter auf das Gelände einer Tankstelle.

Nach aktuellem Kenntnisstand stieg der Autofahrer aus, um sich nach dem Gesundheitszustand des Rollerfahrers zu erkunden. Dann setzte er seine Fahrt ohne eine Unfallaufnahme fort.

Bei dem Pkw soll es sich nach Zeugenaussagen um einen silbernen Kompaktwagen handeln. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: Mitte 30, nach hinten gegelte Haare, dunkle Jacke, Jeans.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Rollerfahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln unterwegs war. Außerdem verfügt der 46-Jährige ohne festen Wohnsitz über keine gültige Fahrerlaubnis. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Eine ärztliche Behandlung seiner Verletzungen lehnte er ab.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den am Unfall beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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