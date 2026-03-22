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Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Raub auf Pizzaboten - Tatverdächtiger flüchtet auf dem Fahrrad

Herne (ots)

Die Polizei ermittelt nach einem versuchten Raubdelikt am Samstagabend, 21. März, in Herne-Baukau und bittet um Hinweise.

Als ein Pizza-Lieferant (21, aus Herne) gegen 21.30 Uhr an der Ritterstraße in Höhe der Hausnummer 6 aus seinem Fahrzeug stieg, wurde er nach aktuellem Kenntnisstand von einem bislang unbekannten Mann unter Vorhalt eines Gegenstandes, möglicherweise ein Messer, aufgefordert, seine Geldbörse und Bargeld herauszugeben.

Als der 21-Jährige sagte, dass er weder das eine noch das andere dabei habe, stieg der Tatverdächtige auf sein Fahrrad und flüchtete ohne Beute. Der Pizzabote blieb unverletzt.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

   - etwa 35 Jahre alt
   - ca. 1,80 m groß
   - "südländisches Aussehen"
   - Vollbart
   - sprach "schlechtes Deutsch"
   - dunkel gekleidet
   - schwarze Kappe
   - Kapuze über den Kopf gezogen

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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