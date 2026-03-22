Polizei Bochum

POL-BO: Fußgängerin (12) bei Verkehrsunfall in Bochum schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Eine 12-jährige Fußgängerin aus Bochum wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend, 20. März, in der Bochumer Innenstadt schwer verletzt. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Ein 20-jähriger Autofahrer aus Dortmund befuhr gegen 19.50 Uhr die Brückstraße in Richtung Große Beckstraße. Im Kreuzungsbereich zur Hans-Böckler-Straße wendete er seinen Pkw, um wieder auf die Brückstraße in Fahrtrichtung Dorstener Straße einzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit der Fußgängerin, welche zeitgleich die Brückstraße an der Fußgängerfurt zur Straßenbahnhaltestelle querte.

Die 12-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde mittels Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet unter der Rufnummer 0234 909-5206 um Hinweise weiterer Zeugen, die Angaben zur Phase der Fußgängerampel zum Unfallzeitpunkt machen können.

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