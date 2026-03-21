Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Witten (ots)

Zu einem versuchten Raub auf eine Tankstelle ist es am Freitagabend, 20. März, in Witten gekommen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 21.30 Uhr betrat eine maskierte männliche Person den Verkaufsraum der Tankstelle an der Friedrich-Ebert-Straße 91, bedrohte einen 40-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte ihn auf, sich zur Kasse zu begeben. Als der Mitarbeiter den Forderungen des Täters nicht unmittelbar Folge leistete, verließ dieser ohne Beute den Verkaufsraum und flüchtete fußläufig in Richtung des angrenzenden Kreisverkehrs.

Der Täter sprach Deutsch und wird folgendermaßen beschrieben: männlich, ca. 1,85 Meter groß, unter 30 Jahren alt, schlanke Statur, dunkle Bekleidung, Gesicht vollständig dunkel maskiert.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) Zeugenhinweise entgegen.

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