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Polizei Bochum

POL-BO: Manipuliertes Kartenlesegerät: Betrüger bringen 91-Jährige um ihr Erspartes

Herne (ots)

Mit einer dreisten Masche haben Betrüger eine 91-jährige Hernerin um ihr Erspartes gebracht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und warnt vor der Vorgehensweise.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, 17. März. Angebliche Handwerker suchten die Seniorin an der Hauptstraße auf und führten angeblich Reparaturmaßnahmen durch. Anschließend bezahlte die 91-Jährige die beiden Männer, die ein Kartenlesegerät dabeihatten, mit ihrer EC-Karte. Als sie später ihren Kontostand kontrollierte, stellte sie fest, dass zusätzlich zum Rechnungsbetrag eine größere Bargeldsumme abgehoben worden war. Nach aktuellem Ermittlungsstand waren die Täter mit einem manipulierten Kartenlesegerät vorgegangen.

So werden die Männer beschrieben: beide 20-30 Jahre alt, 180-185 groß, dunkler Bart, laut Zeugenaussage "südländisches" Aussehen; sie trugen Kappen und dunkle Arbeitskleidung.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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